Джакарта, 28 ноября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Число погибших в результате землетрясения в Индонезии достигло 323 человек, сообщает CNN Indonesia.

Tasnimnews.com Горе в Индонезии

Глава пострадавшего Чианджура Герман Сухерман заявил, что сотрудники объединенного штаба обнаружили двух жертв землетрясения в Чианджуре в деревне Сиджедил, 28 ноября.

В настоящее время ещё девять человек числятся пропавшими без вести. На лечении в больнице находятся 108 человек с тяжелыми травмами.

Кроме того, 63 229 единиц жилья были серьезно повреждены, среди них 421 школа, 170 мест отправления культа, 14 медучреждений и 17 офисных зданий.

Напомним, 21 ноября 2022 года в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6, которое потрясло Чианджур, расположенный в провинции Западная Ява.