Азербайджан передал Армении тела 13 погибших в сентябре военнослужащих

Баку, , 18:30 — REGNUM Азербайджан передал Армении тела 13 военнослужащих армянских вооружённых сил, которые погибли в ходе приграничных боёв в сентябре. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

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«28 ноября при посредничестве Международного комитета Красного Креста тела 13 армянских военнослужащих в соответствии с нормами международного гуманитарного права были переданы противоположной стороне», — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердил эту информацию.

Напомним, бои между Азербайджаном и Арменией начались в ночь на 13 сентября и закончились 14 сентября. В Ереване сообщили, что с армянской стороны за эти дни погибли 135 человек, в Баку опубликовали данные 80 погибших ВС Азербайджана. В Армении также сообщили, что на армянской территории были повреждены 190 домов, энергетическая инфраструктура, объекты водоснабжения, газопроводы, мост и автомобильные дороги.

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