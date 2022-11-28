Пекин, 28 ноября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Группа австралийских и китайских ученых из Юньнаньского института обнаружила у летучих мышей пять новых вирусов, способных передаваться человеку. Препринт исследования об этом опубликован 28 ноября в электронном архиве bioRxiv.

(сс) Sweetaholic Летучая мышь

«Мы идентифицировали пять видов вирусов, которые с большой вероятностью способны быть патогенными и передаваться человеку или рогатому скоту. Среди них — новый возникший в результате рекомбинации коронавирус типа SARS, тесно связанный с SARS-CoV-2 и SARS-CoV, лишь с пятью отличиями в цепочке аминокислот между ним и самыми ранними версиями коронавируса 2019 года», — говорится в исследовании.

Отмечается, что наиболее близкий к коронавирусу BtSY2 имеет схожую с SARS-CoV-2 рецептор-связывающую область, с помощью которой вирус закрепляется на клетках в теле человека.

Ранее сообщалось, что глава международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заразился коронавирусом. По информации портала Inside the games, тест на коронавирус главы МОК оказался положительным.