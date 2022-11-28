Москва, 28 ноября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Слова папы Римского Франциска о том, что чеченцы и буряты — самые жестокие представители РФ, от которых якобы страдают боевики ВСУ, — крайнее извращение истины, заявила 28 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

На круглом столе в Совфеде дипломат прокомментировала заявление понтифика в интервью американской прессе, в котором он пожалел боевиков ВСУ, которых якобы мучают — «самые жестокие, возможно, те, кто из России, но не русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее».

«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня», — сказала Захарова. Она напомнила, что во время Чеченской войны Запад обвинял Москву в том, что славяне мучают народы Кавказа. Но теперь всё изменилось: оказывается, «народы Кавказа мучают русских».