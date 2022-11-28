Амстердам, 28 ноября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не реагирует должным образом на информацию, предоставляемую Россией, о возможности совершения провокаций со стороны киевского режима с использованием химически опасных объектов. Такая информация доводится до гендиректора техсекретариата ОЗХО уже в течение года, начиная с декабря 2021 года. Однако организация демонстративно игнорирует её. Об этом заявил российский посол в Нидерландах, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Opcw.org Флаг Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)

Как напомнил постпред, около 30 химических предприятий находятся, в частности, в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и российская сторона не раз упоминала их в своих обращениях к ОЗХО о рисках химических провокаций. Также часть предупреждений об угрозах химических провокаций уже сбылась, между тем эти сообщения в ОЗХО не принимались во внимание и назывались надуманными или не имеющими доказательств.

«К огромному сожалению, часть наших предупреждений сбылась. Заявления же об отсутствии доказательств или надуманном характере наших заявлений не выдерживают никакой критики. Единственное логическое объяснение подобного демонстративного игнорирования объективных данных — ведение целенаправленной информационной войны», — говорится в заявлении Александра Шульгина.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщало о санкционировании киевским режимом террористических актов с применением химических и отравляющих веществ против российских военнослужащих и мирного населения.