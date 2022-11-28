Пушилин: ВСУ понесли очень серьёзные потери на угледарском направлении
Врио главы ДНР рассказал о серьёзных потерях киевских боевиков на угледарском направлении
Донецк,
28 ноября 2022, 17:24 — REGNUM Вооружённые формирования киевского террористического режима понесли на угледарском направлении серьёзные потери. Об этом 28 ноября рассказал врио главы Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Гроб
Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США
Как указал врио главы ДНР, ранее киевские нацисты провели неудачные попытки контратак в направлении населённых пунктов Павловка и Шевченко, которые были успешно отбиты союзными войсками.
«Противник понес очень серьезные потери», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что в настоящее время союзные силы ведут бои в центре города Марьинка.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.