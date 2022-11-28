МИД Армении: ситуация на границе с Азербайджаном продолжает оставаться напряжённой

Ереван, , 17:28 — REGNUM Мирные переговоры между Ереваном и Баку продолжаются, но ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном продолжает оставаться напряжённой. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью, обнародованном 28 ноября агентством «Арменпресс».

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не прекращаются максималистские и милитаристские заявления Азербайджана, безосновательные обвинения в адрес армянской стороны и угрозы применения силы. Кроме того, азербайджанские вооруженные силы продолжают находиться на суверенной территории Республики Армения, и со стороны Азербайджана периодически происходят провокационные военные действия», — заявил Мирзоян.

По его мнению, помощь в сохранении стабильной ситуации в регионе должны оказать международные партнёры. Армения, в свою очередь, готова и дальше прилагать все необходимые усилия, чтобы найти взаимоприемлемые решения, сказал он.

Напомним, начальник Генштаба Армении Эдуард Асрян ранее сообщил, что азербайджанские подразделения в ходе боёв, прошедших в сентябре, продвинулись вглубь Армении в направлении Джермука на 7,5 км при ширине фронта 8,5 км. В мае 2021 года азербайджанские подразделения заняли территорию возле Чёрного озера в Сюникской области Армении.

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