Президент Болгарии Радев завершает консультации по формированию нового правительства

София, , 17:21 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев завершает консультации по формированию нового правительства с парламентскими силами, встретившись с представителями седьмой по величине парламентской группы «Болгарский восход», сообщает Bulgaria Posts English.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«С начала консультаций прошел месяц. Предоставил достаточно времени политическим партиям, чтобы выйти из конфронтационной риторики и договориться о правительстве, но не вижу, чтобы результата удалось достичь. Напротив, вместо того, чтобы сосредоточиться на формировании правительства и акцентировать внимание на проблемах, парламент решил заниматься законом о выборах», — отметил Румен Радев.

Глава государства заявил, что после выборов 2 октября он руководствуется двумя основными целями — сделать максимум для формирования регулярного правительства, дав время для диалога и возможность партиям отойти от агрессивной предвыборной риторики, и принять важные законы.

Лидер политического объединения «Болгарский восход» Стефан Янев согласился с президентом, подчеркнув, что в оставшееся время приложит максимум усилий для организации полноценного диалога и формирования парламентского большинства.

«Болгария нуждается в правительстве, которое будет поддержано политическими партиями и будет работать на базе четко расписанного коалиционного соглашения», — пояснил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, комиссия по энергетике при парламенте Болгарии отложила на неопределенный срок рассмотрение вопроса о компенсации конечному потребителю высоких цен на топливо.

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