София, 28 ноября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев завершает консультации по формированию нового правительства с парламентскими силами, встретившись с представителями седьмой по величине парламентской группы «Болгарский восход», сообщает Bulgaria Posts English.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

«С начала консультаций прошел месяц. Предоставил достаточно времени политическим партиям, чтобы выйти из конфронтационной риторики и договориться о правительстве, но не вижу, чтобы результата удалось достичь. Напротив, вместо того, чтобы сосредоточиться на формировании правительства и акцентировать внимание на проблемах, парламент решил заниматься законом о выборах», — отметил Румен Радев.

Глава государства заявил, что после выборов 2 октября он руководствуется двумя основными целями — сделать максимум для формирования регулярного правительства, дав время для диалога и возможность партиям отойти от агрессивной предвыборной риторики, и принять важные законы.

Лидер политического объединения «Болгарский восход» Стефан Янев согласился с президентом, подчеркнув, что в оставшееся время приложит максимум усилий для организации полноценного диалога и формирования парламентского большинства.

«Болгария нуждается в правительстве, которое будет поддержано политическими партиями и будет работать на базе четко расписанного коалиционного соглашения», — пояснил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, комиссия по энергетике при парламенте Болгарии отложила на неопределенный срок рассмотрение вопроса о компенсации конечному потребителю высоких цен на топливо.

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