Донецк, 28 ноября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Более 23 жителей Донецкой Народной Республики обратились с заявлениями к властям региона по поводу выплаты компенсации за разрушенное жилье. Решения приняты лишь по 1747 заявлениям, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Таким образом, доля получивших ответ по вопросу выплат компенсаций за утраченную недвижимость не превышает 0,75%, что говорит о недостаточности темпов рассмотрения.

Dnr-news.com Денис Пушилин

«Всего поступило 23 360 заявлений, из них на этой неделе — 1556. Приняты решения по 1747 заявлениям, что говорит об увеличении темпов рассмотрения, но они еще недостаточны», — написал Денис Пушилин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что предоставление временного жилья не лишает гражданина права на получение компенсации за разрушенное жилье и утраченное имущество первой необходимости.