Армия Турции готова к проведению наземной операции в Сирии — Reuters

Анкара, , 16:52 — REGNUM На сегодняшний день турецкие Вооружённые силы (ВС) фактически завершили свои приготовления к проведению наземной операции на территории Сирии и ожидают только решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 28 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных турецких чиновников.

Военнослужащий армии Турции ResoluteSupportMedia

«Все приготовления закончены. Теперь необходимо политическое решение», — заявил один из них.

Также указывается, что второй высокопоставленный чиновник Турции указал, что для окончательной подготовки наземной операции нужно ещё несколько дней и добавил, что теперь в этом вопросе всё зависит от решения турецкого лидера.

Кроме этого, он уточнил, что операция будет проводиться в городах Манбидж, Кобани и Телль-Рифат для создания единой зоны между перешедшими под контроль турецких властей различными территориями Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что турецкие войска обстреляли окрестности города Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в Сирии.