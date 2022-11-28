Анкара, 28 ноября 2022, 16:52 — REGNUM На сегодняшний день турецкие Вооружённые силы (ВС) фактически завершили свои приготовления к проведению наземной операции на территории Сирии и ожидают только решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 28 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных турецких чиновников.
«Все приготовления закончены. Теперь необходимо политическое решение», — заявил один из них.
Также указывается, что второй высокопоставленный чиновник Турции указал, что для окончательной подготовки наземной операции нужно ещё несколько дней и добавил, что теперь в этом вопросе всё зависит от решения турецкого лидера.
Кроме этого, он уточнил, что операция будет проводиться в городах Манбидж, Кобани и Телль-Рифат для создания единой зоны между перешедшими под контроль турецких властей различными территориями Сирии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что турецкие войска обстреляли окрестности города Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в Сирии.