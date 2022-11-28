Москва, 28 ноября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Российские школьники завоевали восемь медалей в рамках турнира по информатике в Болгарии. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения ЕГЭ по информатике

«Все восемь школьников в составе старшей и юниорской сборных Российской Федерации получили награды: они завоевали шесть золотых и две серебряные медали», — говорится в сообщении пресс-службы.

XIV Международный осенний турнир по информатике проходил с 23 по 27 ноября в болгарском городе Шумене. Старшая и юниорская российские сборные участвовали в нем дистанционно, а всего в турнире приняли участие команды из двух десятков стран.

Российские команды были сформированы по итогам летних учебно-тренировочных сборов, которые состоялись в июне среди призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.