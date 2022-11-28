Сеул, 28 ноября 2022, 16:16 — REGNUM Южная Корея собирается в 2032 году отправить на Луну космический аппарат для исследований, а в 2045 году — покорить Марс, заявил 28 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Republic of Korea

«Президент представил план, согласно которому в течение пяти лет следует разработать двигатель для собственной ракеты, способной достичь Луны, совершить посадку на Луне в 2032 году и начать добычу ресурсов, а также к столетию освобождения страны — в 2045 году — совершить посадку на Марсе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса президента.

Глава Южной Кореи отметил важность космоса и заявил, что в будущем страна сможет стать глобальным экономическим лидером и решить проблемы всего человечества.

Напомним, во время предвыборной кампании Юн Сок Ёль пообещал создать в стране организацию по исследованию космоса, аналогичную NASA.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея готовится к второму испытательному запуску своей космической ракеты-носителя «Нури».

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