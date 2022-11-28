Южная Корея намерена к 2032 году отправить на Луну космический аппарат

Сеул, , 16:16 — REGNUM Южная Корея собирается в 2032 году отправить на Луну космический аппарат для исследований, а в 2045 году — покорить Марс, заявил 28 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

«Президент представил план, согласно которому в течение пяти лет следует разработать двигатель для собственной ракеты, способной достичь Луны, совершить посадку на Луне в 2032 году и начать добычу ресурсов, а также к столетию освобождения страны — в 2045 году — совершить посадку на Марсе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса президента.

Глава Южной Кореи отметил важность космоса и заявил, что в будущем страна сможет стать глобальным экономическим лидером и решить проблемы всего человечества.

Напомним, во время предвыборной кампании Юн Сок Ёль пообещал создать в стране организацию по исследованию космоса, аналогичную NASA.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея готовится к второму испытательному запуску своей космической ракеты-носителя «Нури».

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