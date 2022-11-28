Венгрия готова поддержать вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс НАТО

Будапешт, , 16:09 — REGNUM Правительство Венгрии поддерживает вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс НАТО. Об этом 28 ноября сообщает венгерский премьер Виктор Орбан.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы поддерживаем прием в НАТО Швеции и Финляндии», — написал политик в своем Twitter-аккаунте.

Стоит отметить, что протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО из всех 30 страх альянса на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция.

Ранее сообщалось, что Венгрия обвинила Соединенные Штаты Америки в финансировании оппозиции и подрыве нацбезопасности.

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