Москва, 28 ноября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Казахстану и России следует усилить работу в сфере приграничного и межрегионального сотрудничества, приостановленную из-за карантинных ограничений. Об этом 28 ноября заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам XVIII форума сотрудничества двух стран в Оренбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан, граница с Киргизией

Он находится в Москве с официальным визитом.

«Следует, на наш взгляд, усилить деятельность подкомиссии по вопросам приграничного и межрегионального сотрудничества. В число ключевых задач подкомиссии входит координация и реализация межрегиональных программ сотрудничества», — сказал Токаев.

Он призвал не откладывать надолго очередное заседание подкомиссии, так как уже накопились вопросы, которые следует обсудить. Казахстанский лидер также призвал в работе учесть продвигаемые инициативы «Один пояс — один путь», «Север — Юг», а также деятельность в рамках Евразийского экономического союза».

Напомним, последнее заседание подкомиссии в рамках приграничного сотрудничества Казахстана и России проходило в октябре 2019 года.