Будапешт, 28 ноября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Власти Венгрии считают, что введение санкций не помогает Евросоюзу добиться мира на территории бывш. УССР, сообщает издание Magyar Nemzet.

Michel Temer Флаг Венгрии

«Мы видим, что санкциями институты ЕС, особенно Еврокомиссия, пытаются проникнуть в сферы, входящие в компетенцию стран-членов. Мы можем видеть явное расширение власти и компетенции, которое может иметь далеко идущие последствия, если мы не будем стоять на ногах», — заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

По его словам, когда Евросоюз вводил антироссийские санкции, «не оценивая их эффекта», все были уверены, что это приведёт к миру. Золтан Ковач подчеркнул, что «санкции для этого не годятся».

«Европарламент крайне радикализирован и идеологизирован, а его левое крыло не заинтересовано в развитии нормальных отношений с венгерским или польским правительством и стоящими за ними силами. Еврокомиссия превратилась в политическую комиссию на основе собственной декларации, причем она не демонстрирует единого лидерства, а действует группируясь вокруг разных чиновников», — считает представитель правительства Венгрии.

Напомним, западные санкции в отношении России привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в ЕС и США.