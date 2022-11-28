Правительство Венгрии: санкции ЕС не помогают добиться мира
Венгрия считает, что ЕС мог бы без санкций добиться мира на территории бывш. УССР
Будапешт, 28 ноября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Власти Венгрии считают, что введение санкций не помогает Евросоюзу добиться мира на территории бывш. УССР, сообщает издание Magyar Nemzet.
«Мы видим, что санкциями институты ЕС, особенно Еврокомиссия, пытаются проникнуть в сферы, входящие в компетенцию стран-членов. Мы можем видеть явное расширение власти и компетенции, которое может иметь далеко идущие последствия, если мы не будем стоять на ногах», — заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
По его словам, когда Евросоюз вводил антироссийские санкции, «не оценивая их эффекта», все были уверены, что это приведёт к миру. Золтан Ковач подчеркнул, что «санкции для этого не годятся».
«Европарламент крайне радикализирован и идеологизирован, а его левое крыло не заинтересовано в развитии нормальных отношений с венгерским или польским правительством и стоящими за ними силами. Еврокомиссия превратилась в политическую комиссию на основе собственной декларации, причем она не демонстрирует единого лидерства, а действует группируясь вокруг разных чиновников», — считает представитель правительства Венгрии.
Напомним, западные санкции в отношении России привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в ЕС и США.