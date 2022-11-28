Москва, 28 ноября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. ОБСЕ маргинализирована донельзя, Польша забивает в нее последний гвоздь. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе круглого стола в Совфеде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«ОБСЕ — эта структура, вот последний, мне кажется, гвоздь забивает польское председательство, она себя маргинализировала донельзя. То есть это не просто дисфункция каких-то частей. Это вопрос в принципе способности к работе на коллективных началах», — сказала Захарова.

«Как структура, повторяющая тоталитарные практики либеральных режимов, — да, как международная организация, действующая на коллективных началах, — сейчас мы видим, что она неспособна в принципе работать», — отметила она.