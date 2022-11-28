Бишкек, 28 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Закон «О бюджете социального фонда» противоречит Конституции Киргизии. Об этом стало известно в ходе заседания парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике 28 ноября.

Gov.kg Конституция Киргизии

Парламентарии обратили внимание на то, что из-за нехватки денег власти республики не могут обеспечить увеличение пенсии хотя бы до прожиточного минимума, а это является прямым нарушением одной из норм Основного закона страны.

«Даже если мы примем этот законопроект, то всё равно Конституция стоит выше закона. Выходит, что государство обмануло пенсионеров? Нужно либо менять Конституцию, либо искать способ, чтобы выполнить обязательства», — возмутился депутат Дастан Бекешев.

В ответ на это председатель социального фонда Бактияр Алиев напомнил, что ранее правительство Киргизии «значительно повысило пенсии».

«На 2023 год тоже запланировано увеличение пенсий. На эти цели в бюджет соцфонда хотят заложить дополнительные 1,4 млрд сомов (1 млрд рублей)», — подытожил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии насчитывается 736 тысяч пенсионеров (более 10% населения страны). Средний размер пенсии составляет 4 тысячи сомов (около 2,9 тысячи рублей), а минимальный — 2,5 тысячи сомов (1,8 тысячи рублей).

Каждый третий пенсионер в республике получает пенсию ниже размера прожиточного минимума, то есть менее 5,6 тысячи сомов (4 тысячи рублей) в месяц.

Отметим, что по данным Министерства финансов, дефицит бюджета Киргизии по итогам 2022 года увеличится в 3,9 раза — с изначально запланированных 9,1 млрд сомов (6,55 млрд рублей) до 35,4 млрд сомов (25,5 млрд рублей).