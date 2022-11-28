В ЛНР российские военные уничтожили более 50 боевиков ВСУ — МО РФ

Москва, , 14:40 — REGNUM Российские войска на территории ЛНР отразили атаку ВСУ в районе Куземовки. Об этом сообщил 28 ноября в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

По его словам, противник понёс значительные потери, было уничтожено около 50 боевиков ВСУ.

«На купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп предпринял попытку атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовки ЛНР. В результате нанесенного огневого поражения атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в районе населенного пункта Берестового Харьковской области», — сказал Конашенков.

Напомним, ВСУ предпринимают регулярные попытки атаковать позиции ВС РФ на Старобельском направлении. На данный момент их действиям мешают погодные условия (осенняя распутица), из-за чего ВСУ не демонстрирует каких-либо значимых результатов и несут ощутимые потери.