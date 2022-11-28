МО РФ: на Купянском направлении уничтожено более 50 боевиков ВСУ
В ЛНР российские военные уничтожили более 50 боевиков ВСУ — МО РФ
Москва,
28 ноября 2022, 14:40 — REGNUM Российские войска на территории ЛНР отразили атаку ВСУ в районе Куземовки. Об этом сообщил 28 ноября в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков
Минобороны.рф
По его словам, противник понёс значительные потери, было уничтожено около 50 боевиков ВСУ.
«На купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп предпринял попытку атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовки ЛНР. В результате нанесенного огневого поражения атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в районе населенного пункта Берестового Харьковской области», — сказал Конашенков.
Напомним, ВСУ предпринимают регулярные попытки атаковать позиции ВС РФ на Старобельском направлении. На данный момент их действиям мешают погодные условия (осенняя распутица), из-за чего ВСУ не демонстрирует каких-либо значимых результатов и несут ощутимые потери.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.