МО РФ отчиталось о поражении двух тактических групп ВСУ в ЛНР
Министерство обороны РФ сообщило о поражении двух ротных тактических групп ВСУ
Луганск, 28 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ поразили две ротные тактические группы ВСУ, выдвигавшиеся для наступления в Луганскую Народную Республику. Об этом 28 ноября сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Z (знаки ВС РФ на Украине)
По информации источника, ВС РФ удалось уничтожить более 30 боевиков.
Ранее совместный центр контроля и координации сообщал об обстреле Донецка, Горловки и Каштанового со стороны ВСУ.