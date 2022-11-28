Луганск, 28 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ поразили две ротные тактические группы ВСУ, выдвигавшиеся для наступления в Луганскую Народную Республику. Об этом 28 ноября сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

По информации источника, ВС РФ удалось уничтожить более 30 боевиков.

Ранее совместный центр контроля и координации сообщал об обстреле Донецка, Горловки и Каштанового со стороны ВСУ.