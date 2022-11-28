Астана, 28 ноября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны приговорил к 15 суткам ареста бизнесмена Марата Абиева за организацию признанного незаконным митинга. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба суда.

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Отмечается, что его обвинили в организации незаконной массой акции, а также в неповиновении законным требованиям правоохранителей. Бизнесмен вину не признал.

«Суд … признал Абиева М. Ж. виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и по обоим правонарушениям», — говорится в сообщении.

Напомним, Абиев организовал шествие и митинг 26 ноября, чтобы привлечь внимание к проекту по развитию сельского хозяйства. Он утверждал, что якобы уведомил администрацию города об акции.