Москва, 28 ноября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. На данный момент экономические связи с Казахстаном установили 76 из 89 субъектов Российской Федерации. Об этом 28 ноября рассказал президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Межрегиональные контакты продолжают углубляться. На данный момент 76 из 89 субъектов Российской Федерации установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами. Совместно и весьма успешно работают города-побратимы», — сказал он.

Также глава Российского государства отметил, что межрегиональные форумы РФ и Казахстана по традиции проводятся с высокой отдачей и способствуют действительному расширению сети партнёрских контактов между регионами двух стран, внося заметный вклад в развитие всего комплекса многопланового и обоюдовыгодного взаимодействия обоих государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в данный момент международная торговля находится в кризисе, а Россия переориентирует свою экономику на новые рынки.