Астана, 28 ноября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Всё возможное, чтобы защитить российские инвестиции в Казахстане, пообещал сделать президент республики Касым-Жомарт Токаев в своём видеообращении 28 ноября.

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Обращаясь к участникам форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в Оренбурге, казахстанский лидер заявил, что инвестиции России в республику растут от года к году.

Касым-Жомарт Токаев «И мы будем делать всё возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику».

Он выразил мнение, согласно которому Москве и Астане нужно ускорить модернизацию логистических цепочек.