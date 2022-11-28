Москва, 28 ноября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В данный момент международная торговля находится в кризисе, а Россия переориентирует свою экономику на новые рынки. Об этом 28 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учетом этого, в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки, ведется работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров Восток — Запад и Север — Юг», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду около стен Кремля возложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который находится в Москве с первым после своего переизбрания зарубежным визитом.