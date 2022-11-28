Москва, 28 ноября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Для некоторых официальных российских лиц, которые участвуют в мероприятиях по линии АТЭС, могут быть на время сняты санкции в 2023 году. Во всяком случае на временное исключение из санкционных списков рассчитывают в Министерстве иностранных дел РФ. Об этом заявил посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) Кирилл Барский.

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МИД, в частности, выразил надежду, что с учетом того, что США, председательствующие в 2023 году в АТЭС и обещавшие обеспечить полное участие всех делегаций в саммите летом будущего года, примут меры к временному исключений из санкционного списка членов делегации России. Ранее временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила о намерении обеспечить участие в мероприятии всех делегаций в соответствии с законами США.

«Мне трудно сейчас сделать какие-то прогнозы, естественно, хочется думать о хорошем. В то же время мы прекрасно понимаем, что целый ряд высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации находится в США в санкционных списках», — цитирует Барского РИА Новости.

Барский также отметил, что внешнеполитическое ведомство США ранее намекало на то, что, по законам США, имеется некая форма исключения из санкционных списков на время, поэтому надежда на применение этой нормы при организации встречи лидеров АТЭС в ноябре 2023 года имеется.

«Со стороны американских коллег, я бы сказал, были намёки на то, что американское законодательство позволяет использовать такую форму, как waiver (исключение). То есть временное исключение из неких списков санкций или списков лиц, подверженных определённым ограничениям в соответствии с национальным законодательством США, может быть выходом из сложившейся ситуации», — приводит слова Барского РИА Новости.