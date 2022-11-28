На переговорах в Москве Путин обсудит с Токаевым стратегическое партнёрство

Москва, , 13:17 — REGNUM Сегодняшний рабочий день президента России Владимира Путина будет посвящён встрече и переговорам с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, который прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом 28 ноября журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

До вечера президент занимается отношениями с Казахстаном, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что главы государств примут участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. По видеоконференцсвязи из Кремля Путин и Токаев обратятся к участникам форума, который пройдет в Оренбурге.

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Далее состоятся переговоры глав двух государств. Президенты собираются обсудить развитие стратегического партнёрства, а также взаимодействие на евразийском пространстве. По данным представителя Кремля, после протокольной части переговоры глав государств продолжатся в формате рабочего завтрака.

Кроме того, планируется подписание ряда документов, в том числе Декларации между Россией и Казахстаном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

«Это [визит президента Казахстана] очень важно, это лишний раз подчёркивает близость наших двух стран, важность, взаимную важность двусторонних отношений, как для Астаны, так и для Москвы», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что вечером у президента запланированы закрытые встречи и совещания.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 28 ноября по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина. Это первый официальный зарубежный визит Токаева после инаугурации.

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