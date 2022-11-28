Москва, 28 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог прокомментировать обращение женщин из «Феминистского антивоенного сопротивления» и матерей мобилизованных с просьбой прекратить спецоперацию и вернуть домой военнослужащих.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я, к сожалению, не видел, поэтому не могу прокомментировать», — заявил Песков.

Он также отметил, что не знает, что за организация стала инициатором этого обращения, и в силу этого как-то прокомментировать это обращение не может. Не читая этой петиции, было бы неправильным комментировать её, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне Дня матери инициативная группа матерей мобилизованных и «Феминистское антивоенное сопротивление» опубликовали открытое письмо с требованием прекращения войны и отвода войск. Активистки направили его в профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации. Запущена также петиция с тем же требованием на сайте Change.org.