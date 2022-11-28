Эрдоган: «Зерновая сделка» даёт возможность дипломатического урегулирования конфликта в б. УССР

Стамбул, Турция, , 13:16 — REGNUM «Зерновая сделка» продемонстрировала возможность дипломатического урегулирования конфликта на территории б. УССР. Об этом заявил 28 ноября в ходе выступления в Стамбуле президент Турции Реджеп Эрдоган.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, официальная Анкара с первого дня противостояния интенсивно работает над вопросом его прекращением. «Мы показали, что дипломатическое решение возможно благодаря зерновому коридору через Черное море и соглашению об обмене пленными», — приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, заключённая в июле 2022 года Россией, Турцией, киевским режимом и ООН сделка по вывозу зерна из контролируемых киевским режимом черноморских портов была автоматически продлена 18 ноября. Днём ранее в МИД РФ заявили, что у Москвы нет возражений по поводу пролонгации сделки. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что озабоченности Москвы в рамках «Черноморской зерновой инициативы» были учтены.