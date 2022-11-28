Как в Тамбовской области поддерживают материнство

Тамбов, , 13:03 — REGNUM Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в преддверии Дня матери побывал в многодетной семье Болотовых, живущих в посёлке Лесохимучасток Мичуринского района. Он пообщался с супругами и их детьми, отметив ответственный и нелёгкий труд матерей, особенно многодетных, и подарил всем подарки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

Александр Любимов. Материнство. 1949 (фрагмент)

Ирина Владимировна и Дмитрий Викторович Болотовы воспитывают четверых детей. Илья и Андрей — школьники, а Иван и Настюша — ещё малыши. Ирина Владимировна — индивидуальный предприниматель, а её супруг трудится водителем в Мичуринском лесхозе.

«Ирина Владимировна выбрала не самый лёгкий путь в этой жизни. Быть мамой, и особенно многодетной, — очень ответственный и нелёгкий труд, ведь важно не только материально обеспечить своих детей, но и воспитать их достойными людьми, патриотами своей страны, привить им высокие моральные и нравственные качества. И у супругов Болотовых это получается. В семье царят любовь, взаимоуважение, поддержка и взаимовыручка», — отметил Евгений Матушкин.

Спикер областной Думы пожелал супругам и их детям благополучия, добра, а «всем мамам — счастливого материнства, любви и заботы от своих детей».

В Тамбовской области проживает более 9,5 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается почти 33 тысячи детей. Поддержка материнства, отцовства и детства — приоритетное направление социальной политики Тамбовской области. Региональный закон «О социальной поддержке многодетных семей» в настоящее время закрепляет 18 мер поддержки, на которые ежегодно выделяется около 600 млн рублей.

Стоит отметить, в сентябре 2022 года депутаты приняли закон о продлении статуса «многодетная семья» до достижения старшим ребёнком возраста 23 лет. Такая необходимость возникла в связи с тем, что большинство детей по достижении совершеннолетнего возраста продолжают обучение и получают высшее и среднее специальное образование.

Таким образом, в случае если старший ребенок учится, статус «многодетная семья» сохраняется. Также на территории области появилась новая мера поддержки семей в виде предоставления единовременной денежной выплаты в размере 5000 рублей на каждого рождённого ребёнка. Это региональная мера поддержки семей должна стимулировать рождаемость в области и тем самым способствовать решению демографической проблемы.

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Напомним, в конце октября 2022 года депутаты приняли закон, касающийся социальной поддержки многодетных семей региона, который внес глава Тамбовской области Максим Егоров. Теперь расширены возможности использования многодетной семьей областного материнского (семейного) капитала в размере 100 тысяч рублей, в том числе и на реконструкцию дома блокированной застройки, а также на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В регионе более двух тысяч многодетных семей проживают в домах блокированной застройки. Теперь у них появится больше возможностей использования регионального материнского капитала. Кроме того, законопроектом предлагается исключить ограничивающую норму по бесплатному количеству посещений музеев, парков культуры и выставок.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» семи женщинам, отметив их заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей.

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