Тамбов, , 14:31 — REGNUM На Тамбовщине многодетные семьи смогут использовать региональный материнский капитал на реконструкцию домов блокированной застройки. Соответствующий закон одобрен 21 октября на заседании Тамбовской областной Думы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Материнский капитал © ИА REGNUM

Народные избранники приняли закон по поддержке многодетных семей. Он был внесён в региональный парламент главой Тамбовской области Максимом Егоровым и предусматривает расширение возможностей использования многодетной семьёй областного материнского (семейного) капитала в размере 100 тыс. рублей.

До принятия закона материнский капитал предоставлялся на приобретение, строительство, газификацию жилого помещения, а также на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства. В парламенте поясняют, что принятый закон «позволяет семьям, проживающим в домах блокированной застройки, использовать областной материнский капитал на реконструкцию дома блокированной застройки, а также на подключение (технологическое присоединение) объекта индивидуального жилищного строительства либо дома блокированной застройки к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

«С такой инициативой выступил глава Тамбовской области Максим Борисович Егоров. В регионе более 2 тысяч многодетных семей проживают в домах блокированной застройки. Такая мера поможет этим многодетным семьям решать насущные бытовые вопросы. Депутаты, конечно же, поддержали принятие данного закона», — сказал председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.

Также закон исключает ограничивающую норму по бесплатному количеству посещений музеев, парков культуры и выставок многодетными семьями области.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году Госдума определила понятие дом блокированной застройки как жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проёмов и имеющий отдельный выход.