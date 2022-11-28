Глава Евросовета отправится с визитом в Китай
Глава Евросовета встретится с главой КНР Си Цзиньпином в Китае
Пекин,
28 ноября 2022, 12:30 — REGNUM Глава Европейского совета Шарль Мишель отправится с визитом в Пекин 1 декабря, где встретится с главой Китая Си Цзиньпином, сообщает МИД Китая.
Шарль Мишель
European Parliament
«Председатель Европейского совета Шарль Мишель 1 декабря посетит Китай», — заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Помимо двусторонней встречи с Си Цзиньпином, глава Евросовета проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Стороны обменяются мнениями по китайско-европейским отношениям, международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил Лондону присмотреться к внешней политике России и Китая.
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История вопроса
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