Военных медиков в Великобритании привлекут к работе в больницах — The Times

Лондон, , 12:18 — REGNUM Военнослужащих в Великобритании хотят привлечь к работе в больницах, если медики зимой устроят масштабные забастовки, сообщает газета The Times.

Британский флаг Iker Merodio

Власти Великобритании намерены разработать «чрезвычайные планы», чтобы задействовать военнослужащих с соответствующей специальностью в качестве «водителей скорой помощи», а также «медсестер и младших врачей».

Зимой в Великобритании ожидаются масштабные забастовки медицинских работников, которые недовольны заработной платой.

Напомним, в октябре рекордное число жителей Великобритании не получили своевременной медицинской помощи из-за кризиса в системе здравоохранения, связанного с нехваткой сотрудников и невысокими зарплатами. За последние 12 лет зарплаты медработников сократились на 20%.