Посол Польши при НАТО: военные склады стран альянса истощаются из-за помощи Киеву

Брюссель, , 12:12 — REGNUM В данный момент склады военной техники стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) из-за оказываемой НАТО помощи Киеву. Об этом 28 ноября заявил посол Польши при альянсе Томаш Шатковский в эфире радиостанции RMF FM.

Оружие U.S. Customs and Border Protection

По словам Шатковского, в течение последнего времени страны альянса не так активно передают режиму Киева оружие, так как «это своего рода естественный процесс», потому ю очередь что в первую общественное мнение устало от этого, а оно было решающим фактором во многих странах Запада для оказания помощи киевскому режиму.

«Второе — это также опустошение складов военной техники, вооружения. И много стран уже с этим столкнулись — поддерживать минимальные (боевые – ред.) возможности или будем дальше поддерживать [Киев]», — сказал он.

При этом посол Польши при НАТО уточнил, что генсек альянса Йенс Столтенберг уверен, что военная помощь Киеву должна быть продолжена, несмотря на снижение военных запасов стран — участниц этого военно-политического блока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The Wall Street Journal написало, что американские планы вооружения Тайваня могут быть сорваны из-за того, что приходится тратить средства на поставки Киеву.