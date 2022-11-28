Энергодар, Запорожская область, 28 ноября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. На данный момент два энергоблока Запорожской АЭС перевели в режим «горячего останова» и выделяемое при этом тепло идёт в систему теплообеспечения города Энергодара. Об этом 28 ноября сообщил советник гендиректора компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

(сс) DENAMAX Запорожская АЭС

«Сейчас, значит, два реактора в режиме так называемого горячего останова. Идет теплоотдача, тепло поступает в систему теплообеспечения города», — сказал он.

Также Карчаа уточнил, что температура подаваемого при этом тепла «оставляет желать лучшего», однако подчеркнул, что работники Запорожской АЭС делают в сложившейся с атомной станцией ситуации всё, что они могут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фейками назвали в своём заявлении власти города Энергодара слухи о якобы существующих планах ВС РФ оставить территорию с Запорожской АЭС.