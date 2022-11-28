Москва, 28 ноября 2022, 09:58 — REGNUM Распространить опыт Тульской области по поддержке семей участников специальной военной операции предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов российскому правительству, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

В Тульской области выпустили региональную карту Zабота, предназначенную для семей участников спецоперации. В магазине или аптеке по такой карте можно получить скидку до 25%, в государственные культурные и спортивные центры вход по карте бесплатный.

Миронов убежден, что такой проект должен заработать на федеральном уровне, чтобы помогать семьям всех фронтовиков, независимо от того, где они проживают.

«Обращаюсь к вице-премьерам Татьяне Алексеевне Голиковой и Денису Валентиновичу Мантурову, к губернаторскому корпусу с просьбой поддержать это замечательное начинание», — заявил парламентарий.

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