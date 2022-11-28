Москва, 28 ноября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Распространить опыт Тульской области по поддержке семей участников специальной военной операции предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов российскому правительству, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

В Тульской области выпустили региональную карту Zабота, предназначенную для семей участников спецоперации. В магазине или аптеке по такой карте можно получить скидку до 25%, в государственные культурные и спортивные центры вход по карте бесплатный.

Миронов убежден, что такой проект должен заработать на федеральном уровне, чтобы помогать семьям всех фронтовиков, независимо от того, где они проживают.

«Обращаюсь к вице-премьерам Татьяне Алексеевне Голиковой и Денису Валентиновичу Мантурову, к губернаторскому корпусу с просьбой поддержать это замечательное начинание», — заявил парламентарий.

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