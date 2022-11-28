Депутат Госдумы предложила Мишустину разрешить детям-инвалидам получать две пенсии

Москва, , 09:01 — REGNUM С предложением дать детям инвалидам возможность получать одновременно две пенсии — по потере кормильца и по инвалидности обратилась к главе правительства России Михаилу Мишустину депутат Госдумы Яна Лантратова (СРЗП).

Правительство РФ digital.gov.ru

Соответствующее письмо парламентарий направила на имя премьер-министра.

Сейчас ребенок-инвалид в случае смерти родителя имеет право только на одну пенсию — по инвалидности либо по потере кормильца.

Таким образом, депутат предлагает эту категорию граждан приравнять к двум категориям граждан, имеющим право получать сразу две пенсии — это люди, ставшие инвалидами из-за получения военной травмы, родители, вдовы и вдовцы погибших военных.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в ноябре 2022 года в первом чтении приняла законопроект, согласно которому от списания за долги освобождаются выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца, социальные пенсии по инвалидности, федеральные социальные доплаты к пенсии, региональные социальные доплаты к пенсии, назначаемые детям-инвалидам, инвалидам, признанным недееспособными.

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