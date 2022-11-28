Брюссель, 28 ноября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Возможность выведения из-под санкций «Россельхозбанка» и нового подключения его к системе SWIFT в рамках «зерновой сделки» рассматривает в данный момент Евросоюз. Об этом 28 ноября сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли «Россельхозбанка» в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT. Хотя это делает транзакции более дорогими и медленными, платежи по-прежнему возможны», — сказал он.

Также Стано указал, что для принятия любой поправки к мерам Евросоюза необходимо единогласное решение всех стран — членов Совета сообщества, и добавил, что «достаточное количество платежных каналов» продолжают быть открытыми, так как большая часть банков из России не попала под санкции ЕС и не была отключена от SWIFT, как, например, «Газпромбанк», через который проводятся транзакции по сделкам в нефтегазовой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября глава киевского террористического режима Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает отправлять не менее десяти судов с продовольствием в месяц в страны, которым угрожает голод, в рамках запускаемой им зерновой инициативы.