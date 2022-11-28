Токаев поручил рассмотреть возможность возвращения в собственность страны энергоактивов

Астана, , 05:32 — REGNUM Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству Казахстана рассмотреть возможность возвращения в собственность страны проблемных энергетических активов. Об этом 28 ноября сообщил пресс-секретарь лидера страны Руслан Желдибай, комментируя аварию на теплоэлектростанции в Павлодарской области.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. В связи с низким качеством управления данными активами происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям», — написал пресс-секретарь на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Правительству и администрации Павлодарской области поручено в ближайшее время нормализовать ситуацию в Экибастузе, а лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе, привлечь к ответственности.

Ранее ИА REGNUM передавало, 27 ноября из-за аварийной ситуации на Экибастузской теплоэлектростанции была снижена подача тепла в дома города. Оперативные бригады выявили пять дефектов на квартальных сетях. В августе комиссия минэнерго выявила на Экибастузской ТЭЦ высокий уровень износа тепловых трубопроводов — более 70%.

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