Москва, 28 ноября, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Кредитные организации России позволяют себе отказывать заёмщикам, мобилизованным для участия в спецоперации в защиту Донбасса, в предоставлении каникул по выплатам, либо допускают ошибки. На форум Banki.ru поступило более десяти жалоб на то, что соответствующие меры поддержки по факту не реализуются, пишет «Коммерсантъ».

Prokuror-kaluga.ru Кредиты

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«Например, один из пострадавших рассказывает, как в связи с мобилизацией отца пытался добиться каникул по его кредиту, однако «банк игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку». Другой отмечает, что банк принял документы, но уже в течение трех часов после подачи заявки пришёл отказ в кредитных каникулах», — пишет издание.

Жалобы на поведение представителей банков стали активно поступать в ноябре. Такое поведение позволяют себе в Сбербанке, ВТБ, «Тинькофф-банке» и «Альфа-банке». Люди также сообщают, что решения по корректировке графика платежей могут приниматься с опозданием и начислением пеней.

При этом кредитные каникулы для семей военнослужащих очень востребованы. В банки поступают тысячи обращений от людей. В кредитных организациях трудности с реализацией этой меры поддержки признают. Юристы указывают на то, что механизм по отсрочке платежей мобилизованным недоработан и потому банки пользуются своим правом на отказ на основании сложностей с предоставлением информации из мест проведения спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, при подаче заявления на кредитные каникулы банк запрашивает информацию у Минобороны или в воинских формированиях, действительно ли такой человек мобилизован и едет на спецоперацию. Военные ведомства должны предоставить подтверждение в течение семи дней. Далее банк рассматривает заявление в течение десяти дней, затем только сообщает результат: одобрены или не одобрены кредитные каникулы. При положительном решении кредитор направляет заёмщику новый график платежей.