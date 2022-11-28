Москва, 28 ноября, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Вложить средства на фоне сложностей с валютами недружественных стран и нестабильности рынка акций лучше в защитные облигации федерального займа или валютные активы дружественных стран. Такую рекомендацию в беседе с агентством «Прайм» дала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Криптовалюта

Эксперт утверждает, что при выборе акций стоит обратить внимание на бумаги компаний со стабильным спросом. Также деньги можно вложить в государственные или корпоративные облигации. В связи с возможным введением дополнительных комиссий и других трудностей не следует переводить средства в евро и доллар, не рекомендуются вложения в криптовалюту.

«Однако, если у вас сформирован качественный диверсифицированный портфель корпоративных ценных бумаг, избавляться от них в настоящее время нецелесообразно», — заключила Валишвили.

Как сообщало ИА REGNUM, россияне с крупными банковскими вкладами могут потерять соцвыплаты и субсидии.

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