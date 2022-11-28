Эксперт рассказал о рисках вложения в валюту недружественных стран
Финансист не рекомендует вложения в криптовалюту, доллар и евро
Москва, 28 ноября, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Вложить средства на фоне сложностей с валютами недружественных стран и нестабильности рынка акций лучше в защитные облигации федерального займа или валютные активы дружественных стран. Такую рекомендацию в беседе с агентством «Прайм» дала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Эксперт утверждает, что при выборе акций стоит обратить внимание на бумаги компаний со стабильным спросом. Также деньги можно вложить в государственные или корпоративные облигации. В связи с возможным введением дополнительных комиссий и других трудностей не следует переводить средства в евро и доллар, не рекомендуются вложения в криптовалюту.
«Однако, если у вас сформирован качественный диверсифицированный портфель корпоративных ценных бумаг, избавляться от них в настоящее время нецелесообразно», — заключила Валишвили.
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