Брюссель, 28 ноября, 2022, 02:27 — ИА Регнум. В Брюсселе и Антверпене задержали несколько десятков футбольных фанатов, устроивших беспорядки после проигрыша Бельгии в матче на чемпионате мира. Одиннадцать человек были арестованы, сообщила телерадиокомпания RTBF.

Цитата из к/ф «Фабрика футбольных хулиганов». Реж. Ник Неверн. 2014. Великобритания Футбольные фанаты

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В том числе к одному из протестовавших применили судебный арест, к десяти — административный. В столице Бельгии были задержаны одиннадцать фанатов, в Антверпене — десятки.

Для усмирения тех, кто устроил погромы, применяли слезоточивый газ и водомёты. Движение автомобилей на некоторых улицах вынужденно приостановили. Болельщики жгли мусорные баки, разбивали автомобили, ломали светофоры.

Как сообщало ИА REGNUM, матч между сборными по футболу Марокко и Бельгии прошёл 27 ноября и завершился со счётом 2:0.