Евросоюз изучает возможность снятия части санкций с одного из банков России

Братислава, , 02:15 — REGNUM Снятие санкций с Россельхозбанка России будет изучать Евросоюз. Эту возможность рассматривают в контексте зерновой сделки, сообщили «Известия».

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT», — заверил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он подчеркнул, что платежи остаются возможными, хоть и являются более медленными и дорогими, чем могли бы быть. Санкции будут сняты только при условии, что все страны Европейского союза поддержат это решение единогласно, также обратил внимание Петер Стано.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада выдают желаемое за действительное, говоря о международной изоляции России, которой на самом деле нет, заявлял 25 ноября постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.