Тверь, 28 ноября, 2022, 01:40 — ИА Регнум. К селу Вязовец в Тверской области, где упал вертолёт Robinson R66, выехали сотрудники северного следственного отдела Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Об этом 28 ноября сообщил телеграм-канал федерального ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

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По данным следствия, на борту воздушного судна находились два человека — 54-летний пилот и 47-летний пассажир. Оба они скончались на месте.

Следователи намерены осмотреть место происшествия, назначить необходимые экспертизы, предпринять действия для установления обстоятельств крушения воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, за штурвалом вертолёта Robinson, потерпевшего крушение под Тверью, находился 54-летний Александр Курылёв. Вертолёт упал 27 ноября.