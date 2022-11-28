СК России расследует очередные преступления ВСУ против мирных граждан
От боевиков ВСУ вновь пострадали мирные жители
Москва,
28 ноября 2022, 01:06 — REGNUM Новые факты преступлений ВСУ, обстрелявших Белгородскую область, расследует Следственный комитет России. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Отмечается, что в результате действий ВСУ в Шебекино повреждены линии электропередачи, на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение.
Также после обстрелов в Макеевке погибли трое мирных граждан. Ранение получила жительница Ворошиловского района Донецка, а при обстреле Кировского района был ранен мужчина.
Ранее ИА REGNUM передавало, 27 ноября боевики ВСУ обстреляли Киевский, Ворошиловский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.