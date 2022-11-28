Москва, 28 ноября 2022, 01:06 — REGNUM Новые факты преступлений ВСУ, обстрелявших Белгородскую область, расследует Следственный комитет России. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

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Sledcom.ru

Отмечается, что в результате действий ВСУ в Шебекино повреждены линии электропередачи, на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение.

Также после обстрелов в Макеевке погибли трое мирных граждан. Ранение получила жительница Ворошиловского района Донецка, а при обстреле Кировского района был ранен мужчина.

Ранее ИА REGNUM передавало, 27 ноября боевики ВСУ обстреляли Киевский, Ворошиловский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка.

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