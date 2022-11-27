Москва, 28 ноября, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Новые факты преступлений ВСУ, обстрелявших Белгородскую область, расследует Следственный комитет России. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Sledcom.ru Следователь

Отмечается, что в результате действий ВСУ в Шебекино повреждены линии электропередачи, на территории города частично отсутствуют электроэнергия и водоснабжение.

Также в результате обстрелов в Макеевке погибли трое мирных граждан. Ранение получила жительница Ворошиловского района Донецка, а при обстреле Кировского района был ранен мужчина.

Ранее ИА REGNUM передавало, что 27 ноября боевики ВСУ обстреляли Киевский, Ворошиловский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка.

Читайте также: Киевские каратели вновь обстреляли Донецк