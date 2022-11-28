Рига, , 00:14 — REGNUM В ДТП в Латвии, в котором столкнулся грузовик с солдатами ВСУ и автобус из Эстонии, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны. Автобус вёз эстонских военных.

Полиция Латвии Dickelbers

Читайте также: Под Новгородом в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой погиб человек

Столкновение произошло 26 ноября, в районе города Айнажи. Погиб водитель автобуса. Один эстонский солдат и несколько военных киевского режима получили травмы, их доставили в больницу.

На момент ДТП шёл снег. Зачем укронацисты на грузовике ехали в Эстонию — не уточняется. При этом эстонский автобус двигался из Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей в Новгородской области.