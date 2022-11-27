Военные угрозы с разными формами противодействия ОДКБ не готова отразить в полной мере

Минск, , 23:30 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пока не сможет эффективно противодействовать угрозам террористического характера. О неготовности структуры к гибридным атакам заявил её генеральный секретарь Станислав Зась в эфире телеканала ОНТ.

Станислав Зась Пресс-служба президента Республики Беларусь

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«Готова ли ОДКБ к отражению таких атак, гибридных атак, где присутствуют разные формы воздействия? Я бы сказал, что нет, не в полной мере ОДКБ сейчас готова к такого рода противодействию», — отметил он.

В числе угроз, с которыми сложно бороться, он назвал террористические, а также наркотрафик и преступность, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий. Глава ОДКБ также отметил, что сфера взаимодействия государств, входящих в организацию, разрастается, делаются шаги в направлении эффективного отражения гибридных атак.

Как сообщало ИА REGNUM, проект декларации о помощи Армении со стороны ОДКБ пока не готов подписать премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом он заявил на саммите, который проходит в Ереване.