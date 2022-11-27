Пекин, 27 ноября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Россия и Китай не признают однополярную гегемонию и политику грубой силы. Об этом 27 ноября на встрече с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир и не признают однополярную гегемонию, вместе упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которой выступает ООН, и миропорядок на основе международного права, а также не признают политику грубой силы», — отметил глава МИД Китая.

Он подчеркнул, что данная позиция находится на верной стороне истории и соответствует тенденциям развития современности.

Как сообщало ИА REGNUM, российские компании, которые откроют свой бизнес в Китае, будут иметь ряд преимуществ. К такому выводу пришла генеральный директор консалтинговой компании «Синорусс» Сурана Раднаева.

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