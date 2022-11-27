Из-за празднования победы фанатами футбола в Бельгии пострадал журналист
Футбольные фанаты испортили светофоры и разбили несколько машин в столице Бельгии
Брюссель, 27 ноября, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Жители Брюсселя марокканского происхождения, бурно праздновавшие победу в футбольном матче между Бельгией и Марокко, устраивали беспорядки в течение двух часов. Погромы происходили в районе Брюсселя, где живёт много марокканцев, сообщило издание Belga.
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Фанаты разбивали автомобили, испортили несколько светофоров. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водомёты. В столкновениях пострадал журналист, он получил ожоги от использовавшейся во время беспорядков пиротехники.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября жители Брюсселя марокканского происхождения решили «ярко» отметить победу сборной Марокко над Бельгией в матче чемпионата мира по футболу. После окончания игры (2:0) футбольные фанаты стали бить витрины, переворачивать машины и жечь покрышки.